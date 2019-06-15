В Волгограде на одной улице сгорели две легковушки

Происшествия 15.06.2019 09:43
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15.06.2019 09:43
Два легковых автомобиля пострадали ночью при пожарах в Краснооктябрьском районе. Как рассказали ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по Волгоградской области, первый сигнал о возгорании в одном из дворов на улице Штеменко поступил на пульт дежурного в 2:04. На место выехали расчеты пожарно-спасательной части №2. Оказалось, что загорелся автомобиль "ВАЗ-2107". Огонь охватил двигатель и салон автомобиля, а также опалил краску. Площадь возгорания составила 3 квадратных метра. Пламя потушили в 2:14. Пожарные вернулись в часть, но ненадолго. В 2:49 пришло сообщение о еще одном возгорании легкового автомобиля на той же улице. На сей раз загорелась иномарка "Hyundai Matrix". Площадь возгорания и нанесенные огнем повреждения были такие же, как и в первом случае.
К счастью, от огня никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют причину возгорания.
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