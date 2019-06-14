Общество

В Волгограде УК наказали рублем за протекающие крыши

Общество 14.06.2019 13:36
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14.06.2019 13:36


Ненадлежащее состояние кровли и предоставление некачественной услуги по отоплению обернулось для ООО "Аварийно-ремонтная служба" штрафом в 125 000 рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в инспекции госжилнадзора Волгоградской области, проверка управляющей компании была проведена в марте текущего года по жалобе жильцов многоквартирных домов №№ 63, 66 по ул. Одоевского, № 61 по ул. 64-Армии, № 8 по ул. Курчатова, № 126 по ул. Кирова и № 7 по ул. Козака.
Так, кровля многоквартирного дома № 63 по ул. Одоевского в границах одной из квартир имела существенные повреждения в виде разрывов и пробоин кровельного ковра, расслоения в швах между полотнищами, вздутия и растрескивания покровного и защитного слоев. Аналогичные повреждения выявлены при осмотре кровли многоквартирного дома № 61 по ул. 64-Армии. Также обнаружены следы, свидетельствующие о протекании кровель и затоплении жилых помещений верхних этажей.
Неисправной оказалось и шиферная кровля многоквартирного дома № 8 по ул. Курчатова: выявлены сколы, сквозные отверстия в отдельных асбестоцементных листах. При осмотре козырьков входных групп, отмостки и цоколя указанного дома также обнаружены повреждения. Частично разрушенными оказались парапеты кровли многоквартирного дома № 126 по ул. Кирова.
Температура воздуха в жилых помещениях многоквартирного дома № 7 по ул. Козака составила 17 градусов при нижней границе нормы в 18 градусов. По факту выявленных нарушений было возбуждено дело об административной правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ.

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