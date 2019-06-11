Главный антимонопольщик Волгоградской области поблагодарил журналиста Ивана Голунова за расследование о похоронном бизнесе





Глава Волгоградского УФАС Роман Лучников поблагодарил журналиста “Медузы” Ивана Голунова за освещение ситуации, сложившейся на рынке похоронных услуг в Волгоградской области. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе антимонопольного ведомства, Лучников прокомментировал опубликованное накануне решение Девятого арбитражного апелляционного суда г. Москвы, признавшего обоснованными претензии федеральной службы к ЗАО “Ритуальное предприятие “Память”. Ранее ведомство выявило нарушение антимонопольного законодательства - установило факт антиконкурентного сговора между “Памятью” и Департаментом городского хозяйства администрации Волгограда. Суд первой инстанции признал решения и предписания, которые выдали “Памяти” антимонопольщики, недействительными.

В ведомстве подчеркивают, что статус специализированной службы по вопросам похоронного дела не может служить основанием предоставления хозяйствующей организации исключительного права на оказание услуг по погребению. Их могут оказывать любые хозяйствующие субъекты, занимающиеся похоронным делом.

“Хочу выразить признательность журналисту Ивану Голунову, который уже проделал большую работу по освещению той, без преувеличения можно сказать чудовищной ситуации, которая сложилась сегодня во многих регионах России в сфере оказания ритуальных услуг. Особого внимания заслуживает то, что, на наш взгляд очевидно, что такая уродливая ситуация могла сложиться не просто при попустительстве, а при непосредственном участии различного рода представителей правоохранительных органов, чиновников и депутатов в её создании”, - отметил Роман Лучников.



