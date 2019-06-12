Наставников юных волгоградских шахматистов наградили за воспитание чемпионов

Спорт 12.06.2019 07:50
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12.06.2019 07:50
Директор МБУ СШ №20 Илдырым Гасанов и главный тренер школы Александр Маслак отмечены почетной грамотой губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова за многолетний добросовестный труд и высокие профессиональные достижения. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне с почетной миссией в школе побывали заместитель главы Волгограда Андрей Лях и председатель комитета по физической культуре и спорту Сергей Куренков. К поздравлениям присоединился и коллектив образовательного учреждения. Напомним, об успехах воспитанников школы информагентство сообщало не раз. Юные шахматисты, которые тренируются под руководством Илдырыма Гасанова и Александра Маслака, неизменно показывают отличные результаты на соревнованиях, в том числе межрегионального уровня.
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