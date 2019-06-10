В Волгограде облегчили жизнь автолюбителям на проблемной улице

Общество 10.06.2019 15:47
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10.06.2019 15:47
В Волгограде, наконец, засыпали ямы на улице Морозова, о плачевном состоянии которой сообщало ИА «Высота 102». Сейчас неровности скрыты под слоем шлака, горы которого сюда привезли грузовики. Автолюбители, хотя и оценили, что ездить стало гораздо удобнее и быстрее, однако признали, что это лишь – временная мера. И с наступлением сезона дождей временное покрытие снова размоет. «Ждем, когда здесь появится настоящая дорога», - сошлись в общем мнении водители.
Напомним, ИА «Высота 102» поднимало проблему отсутствия хорошей дороги в этом микрорайоне Дзержинского района. Несмотря на то, что первые дома здесь появились около десяти лет назад, до сих пор здесь не появилось нормальное покрытие на дороге. При этом движение на этом участке достаточно оживленное.
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