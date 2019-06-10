В Волгоградской области утонул шестилетний ребенок





Трагедия произошла накануне вечером в Елани. Как сообщили ИА "Высота 102" источники в экстренных службах региона, по предварительным данным, накануне около семи часов вечера доставили с пляжа на реке Терса шестилетнего мальчика. Было известно, что ребенок утонул. Врачи пытались оказать ему помощь, однако спасти юного пациента не удалось.

Как уточнила информагентству старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник, сейчас по факту гибели ребенка проводится проверка. Следователи выяснили, что около 17 часов мальчик пришел на реку вместе с бабушкой. На берегу ни встретили односельчан. Во время купания мальчик стал захлебываться. Его сразу вытащили из воды и стали оказывать первую помощь.



