



На промышленной площадке «КАУСТИКа» в течение июня пройдут соревнования профмастерства по четырнадцати номинациям. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе предприятия.

Конкурс профессионального мастерства проводится на «КАУСТИКе» ежегодно уже более четверти века. Состязания этого года интересны тем, что в них включены номинации, практическая часть которых проводится «вне цеха или лаборатории». Испытания газоспасателей, машинистов тепловоза, водителей автомобиля, как правило, к тому же самые зрелищные мероприятия конкурсного характера! Именно с этих профессий стартовали заводские соревнования.

Молодой сотрудник железнодорожного цеха Виталий Воронин впервые принимает участие в конкурсе. На «КАУСТИКе» он работает третий год, пока в должности машиниста. Здесь же путейцем больше пяти лет работает и его младший брат. Виталий сначала окончил Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций, затем получил высшее образование по специальности «Инженер путей сообщения».

"С этого начинается профессиональный рост", – отвечает Виталий на вопрос о необходимости владения инженером навыков вождения локомотивом. По предварительным оценкам экзаменаторов, конкурсант Воронин уверенно справился с практической частью задания.

Итоги корпоративного конкурса станут известны в июле. Победителей, а также призеров ожидает материальное вознаграждение. А самое важное – это уважение коллег и право лучшим в своей профессии представлять «КАУСТИК» на предстоящих региональных состязаниях.