На севере Волгограда улицу затопила коммунальная река

Общество 05.06.2019 11:26
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05.06.2019 11:26
Больше 19 часов непрерывно течет вода по улице Дундича в поселке Верхнезареченский Тракторозаводского района Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" местные жители, центральный колодец, объемом порядка 4 кубических метров полностью заполнился водой за 15-20 минут. "Нетрудно посчитать, сколько утекло воды и технической, и питьевой за 19 часов", - говорят жители. Бурлящим потоком вода несется вниз по улице и стекает в балку. Люди утверждают, что сообщили об аварии в "Концессии водоснабжения". Там им сказали, что бригада выехала. Однако жители уверяют, что аварийная бригада за эти 19 часов в поселке так и не появилась. В "Концессии водоснабжения" сообщили, что ремонтная служба сегодня добралась к месту аварии. К 12.00 течь в колодце на сети холодного водоснабжения диаметром 100 мм была устранена.
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