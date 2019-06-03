Происшествия

В Волгограде супругов из Уфы будут судить за участие в наркоторговле

Происшествия 03.06.2019 13:43
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03.06.2019 13:43


Передано в суд уголовное дело супругов - жителей Уфы, подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков. Об этом ИА “Высота 102” рассказала старший  помощник прокурора Волгоградской области  Оксана Черединина. По данным следствия, 33-летний мужчина и его 24-летняя жена приехали в Волгоград на заработки. Но решили, что проще заниматься нелегальным бизнесом. При помощи телефонного приложения, позволяющего обходить блокировку сайтов, они нашли предложения о заработке на торговле наркотиками.  
Они получили от координатора информацию о закладке крупной партии синтетических наркотиков, которую оборудовали на территории Городища. 26 декабря прошлого года они опустошили тайник и привезли наркотики в Волгоград.  В дороге сверток с дурманящими веществами женщина спрятала в своей одежде.  Однако, когда они вернулись к себе домой, их задержали   сотрудники правоохранительных органов. Всего у них изъяли чуть менее 300 граммов сильнодействующих синтетических наркотиков. Во время расследования они полностью признали свою вину.
Оперативное сопровождение расследования осуществлялось силами УФСБ и УНК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследованием занимались   сотрудники УФСБ России по Волгоградской области.

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