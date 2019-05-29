Общество

В Волгоградской области двух депутатов лишили полномочий за отсутствие деклараций

Общество 29.05.2019 10:07
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29.05.2019 10:07


Прекращены полномочия двух депутатов совета депутатов  города Ленинск. Как сообщил сегодня ИА “Высота 102” и.о.старшего помощника прокурора Волгоградской области Олег Пикуров,  это произошло из-за того, что народные избранники не предоставили  сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год. Прокурорская проверка показала, что народные избранники не   представили соответствующих сведений в отношении себя и членов семьи в положенный  срок - до 30 апреля. В связи с нарушением требований антикоррупционного законодательства, прокуратура внесла представление председателю Совета депутатов  с требованием о досрочном прекращении их полномочий. Доводы надзорного ведомства там сочли справедливыми.

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