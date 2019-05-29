Общество 29.05.2019 10:07
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29.05.2019 10:07
Прекращены полномочия двух депутатов совета депутатов города Ленинск. Как сообщил сегодня ИА “Высота 102” и.о.старшего помощника прокурора Волгоградской области Олег Пикуров, это произошло из-за того, что народные избранники не предоставили сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год. Прокурорская проверка показала, что народные избранники не представили соответствующих сведений в отношении себя и членов семьи в положенный срок - до 30 апреля. В связи с нарушением требований антикоррупционного законодательства, прокуратура внесла представление председателю Совета депутатов с требованием о досрочном прекращении их полномочий. Доводы надзорного ведомства там сочли справедливыми.
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