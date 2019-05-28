Взгляд с Земли: МКС пролетела над Волгоградской областью





Начался период видимости Международной космической станции над большей частью России. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сообщение Роскосмоса, станцию можно наблюдать невооруженным глазом после 22:00. С земли она выглядит как яркая звезда, быстро двигающаяся по небу. Накануне поздно вечером МКС можно было увидеть и волгоградцам. Некоторые даже успели запечатлеть на фото самый яркий искусственный спутник земли.

Справка. Международная космическая станция - совместный международный проект, в котором участвуют 14 стран: США, Россия, Япония, Канада и входящие в Европейское космическое агентство Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария и Швеция. МКС эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время (странами согласована эксплуатация по 2024 год включительно, рассматривается продление срока работы до 2028, 2030 года). В настоящее время на борту МКС находится 59-я экспедиция, которую возглавляет россиянин Олег Канонеко. В ее составе космонавты из Канады, США и России.



