Взгляд с Земли: МКС пролетела над Волгоградской областью

Общество 28.05.2019 11:25
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28.05.2019 11:25
Начался период видимости Международной космической станции над большей частью России. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сообщение Роскосмоса, станцию можно наблюдать невооруженным глазом после 22:00. С земли она выглядит как яркая звезда, быстро двигающаяся по небу. Накануне поздно вечером МКС можно было увидеть и волгоградцам. Некоторые даже успели запечатлеть на фото самый яркий искусственный спутник земли.
Справка. Международная космическая станция - совместный международный проект, в котором участвуют 14 стран: США, Россия, Япония, Канада и входящие в Европейское космическое агентство Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария и Швеция. МКС эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время (странами согласована эксплуатация по 2024 год включительно, рассматривается продление срока работы до 2028, 2030 года). В настоящее время на борту МКС находится 59-я экспедиция, которую возглавляет россиянин Олег Канонеко. В ее составе космонавты из Канады, США и России.
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