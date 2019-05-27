Общество 27.05.2019 11:32
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27.05.2019 11:32
Трудовых мигрантов-нарушителей обнаружили полицейские в сельхозугодьях Серфимовичского района. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, это произошло в ходе рейд, проведенного сотрудниками отдела иммиграционного контроля регионального главка МВД и районного отдела по вопросам миграции. Оказалось, что на полевые работы приехали более 40 иностранцев, которые занимались выращиванием овощей. Восемнадцать из них трудились без разрешительных документов – патентов. Нарушителей привлекли к административной ответственности. Также были оштрафованы их работодатели.
Сотрудники МВД напоминают, что наем иностранных работников без разрешения на работу или патента наказывается штрафом. Так, гражданам придется заплатить до пяти тысяч рублей, должностным лицам - до пятидесяти тысяч рублей, а для юрлиц штраф может достигать восьмисот тысяч рублей. Возможно и приостановление деятельности на срок от четырнадцати дней до трех месяцев.
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