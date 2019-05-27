В Волгограде в склон поймы реки Царицы вложат почти 142 млн рублей

Общество 27.05.2019 08:54
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27.05.2019 08:54
Первый этап благоустройства склона поймы реки Царица в Ворошиловском районе Волгограда обойдется в 141,9 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, объявлен электронный аукцион по поиску подрядчика, которому предстоит преобразить склон поймы со стороны Ворошиловского района. Заказчиком работ по благоустройству выступает МУ «Комдорстрой». Деньги выделяются из нескольких источников. Большая часть суммы (139 млн рублей) – это субсидия из средств федерального бюджета на 2019 год. Остальные средства – это субсидия из областного бюджета (более 2,5 млн рублей) и средства бюджета Волгограда.
В ходе первого этапа планируется проведение работ по подготовке территории для строительства: освобождение от зеленых насаждений, изготовление плана сетей и принадлежности объектов, вертикальная планировка. А также укладка сетей для поливочного водовода, электроснабжения и теплоснабжения, благоустройство и озеленение территории. Запланирована установка системы видеонаблюдения, освещения, малых архитектурных форм и пр.
Планируется, что в пойме появятся удобные спуски для пешеходов, системы полива и освещения, детские площадки. Для активного отдыха горожан предусмотрены скейт-парк, площадка с уличными тренажерами и стритбол и многое другое.
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