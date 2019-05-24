Расследования 24.05.2019 11:07
9044 62
24.05.2019 11:07
Евгения Ремезова, задержанного накануне в Москве по подозрению в организации покушения на жизнь губернатора Волгоградской области, в ближайшее время доставят в Волгоград для проведения следственных действий, сообщает ИА "Высота 102". Центральный районный суд Волгограда еще 5 апреля вынес ему меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Срок меры пресечения исчисляется с момента задержания. Истекает срок 23 июля.
Накануне Ремезова задержали в столице. В операции участвовали сотрудники ФСБ, СК России и МВД. Это прошло в рамках расследования уголовного дела о покушении на жизнь Андрея Бочарова. Оно было возбуждено по ч.2 ст.167 УК РФ “Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога”, ч.3 ст.30, пп. “а”, “б” ч.2 ст.105 УК РФ “Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности”.
Напомним, инцидент произошел ночью 16 ноября 2016 года. Тогда неизвестные проникли во двор частного дома, расположенного в Тракторозаводском районе Волгограда. Один из злоумышленников при помощи легковоспламеняющейся жидкости попытался поджечь одну из стен дома. Уголовное дело по данному факту было возбуждено сразу. Так как дом был в пользовании губернатора Волгоградской области и его семьи, а поджог мог быть связан с его служебной деятельностью.
В результате слаженной работы следователей регионального управления СКР, а также оперативных сотрудников областного УФСБ России и ГУ МВД удалось установить личности злоумышленников. Оказалось, что в организованной преступной группе состоят пять человек. Их лидером, по данным следствия, являлся бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов.
По версии следствия, причиной преступления стало то, что Ремезов лишился “лакомой” торговой площадки. Еще в 2003 году он на выгодных условиях арендовал почти 16,5 тысячи кв.м. на главном муниципальном рынке города. Площади он сдавал в субаренду частным торговцам, фермерам и мелким предпринимателям. Это приносило огромную прибыль. Когда регион возглавил Андрей Бочаров, он ради восполнения областного бюджета занялся возвращением в муниципальную собственность стратегических объектов недвижимости, которые раньше сдавали в аренду физическим и юридическим лицам. Проиграв все суды, Ремезов решил устранить высокопоставленного чиновника.
Исполнителями стали его доверенные лица. А сам бизнесмен, известный в определенных кругах как “криминальный авторитет”, уехал из страны. Сделал он это ради обеспечения алиби на случай провала. По словам правоохранителей, поджоги были обычным методом борьбы Ремезова с конкурентами.
Реклама
Популярное по теме
21.05.2019 14:51
22198 13
22.05.2019 19:22
17447 9
12.05.2019 16:08
15182 0
Распылитель химикатов в Волгоградской области идет под суд за махинации24.05.2019 13:48
Расследования 24.05.2019 13:48
433 3 Обсудить
В Волгоградской области поймали похитителя фронтовых медалей24.05.2019 11:29
Расследования 24.05.2019 11:29
1075 Обсудить
В центре Волгограда на остановке обнаружено тело мужчины23.05.2019 22:15
Расследования 23.05.2019 22:15
4325 0 Обсудить
Житель Волгоградской области порезал колеса 7 машин в автопарке бывшего начальника23.05.2019 16:32
Расследования 23.05.2019 16:32
6588 3 Обсудить
В Волгограде прокуратура просит 19 лет колонии для обвиняемого в подстрекательстве к заказному убийству бизнесмена23.05.2019 13:53
Расследования 23.05.2019 13:53
3412 3 Обсудить
В Волгоградской области будут судить несовершеннолетнего лидера воров-домушников23.05.2019 11:06
Расследования 23.05.2019 11:06
1436 5 Обсудить
В Волгограде в крупной компании назревает скандал из-за невыплаты «серых» зарплат22.05.2019 19:22
Расследования 22.05.2019 19:22
17447 9 Обсудить
В Волгограде осужденного за покушение на мошенничество экс-прокурора освободили после суда22.05.2019 17:14
Расследования 22.05.2019 17:14
9302 7 Обсудить
Жителю Волгограда грозит трехмесячный арест за расписанный матом офис ЛДПР22.05.2019 16:44
Расследования 22.05.2019 16:44
1435 4 Обсудить
В Волгограде на 13-й краже поймали трио воров-домушников22.05.2019 15:35
Расследования 22.05.2019 15:35
1757 1 Обсудить
Житель Волгоградской области прописал 20 мигрантов на 18 квадратных метрах22.05.2019 15:03
Расследования 22.05.2019 15:03
577 3 Обсудить
Волжанина приговорили к 9 годам тюрьмы за расстрел человека за громкую музыку22.05.2019 12:31
Расследования 22.05.2019 12:31
2600 18 Обсудить
Экс-глава Росприроднадзора отозвал иск на учительницу из Волгоградской области о клевете (ВИДЕО)21.05.2019 16:22
Расследования 21.05.2019 16:22
9647 10 Обсудить
Двое разбойников из Волгоградской области напали на бывшего сокурсника21.05.2019 15:10
Расследования 21.05.2019 15:10
910 1 Обсудить
Суд над учительницей по иску бывшего чиновника вызвал аншлаг в районном суде Волгоградской области21.05.2019 14:51
Расследования 21.05.2019 14:51
22198 13 Обсудить
Реклама