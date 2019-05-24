



Евгения Ремезова, задержанного накануне в Москве по подозрению в организации покушения на жизнь губернатора Волгоградской области, в ближайшее время доставят в Волгоград для проведения следственных действий, сообщает ИА "Высота 102". Ц ентральный районный суд Волгограда еще 5 апреля вынес ему меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Срок меры пресечения исчисляется с момента задержания. Истекает срок 23 июля.

Накануне Ремезова задержали в столице. В операции участвовали сотрудники ФСБ, СК России и МВД. Это прошло в рамках расследования уголовного дела о покушении на жизнь Андрея Бочарова. Оно было возбуждено по ч.2 ст.167 УК РФ “Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога”, ч.3 ст.30, пп. “а”, “б” ч.2 ст.105 УК РФ “Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности”.

Напомним, инцидент произошел ночью 16 ноября 2016 года. Тогда неизвестные проникли во двор частного дома, расположенного в Тракторозаводском районе Волгограда. Один из злоумышленников при помощи легковоспламеняющейся жидкости попытался поджечь одну из стен дома. Уголовное дело по данному факту было возбуждено сразу. Так как дом был в пользовании губернатора Волгоградской области и его семьи, а поджог мог быть связан с его служебной деятельностью.

В результате слаженной работы следователей регионального управления СКР, а также оперативных сотрудников областного УФСБ России и ГУ МВД удалось установить личности злоумышленников. Оказалось, что в организованной преступной группе состоят пять человек. Их лидером, по данным следствия, являлся бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов.

По версии следствия, причиной преступления стало то, что Ремезов лишился “лакомой” торговой площадки. Еще в 2003 году он на выгодных условиях арендовал почти 16,5 тысячи кв.м. на главном муниципальном рынке города. Площади он сдавал в субаренду частным торговцам, фермерам и мелким предпринимателям. Это приносило огромную прибыль. Когда регион возглавил Андрей Бочаров, он ради восполнения областного бюджета занялся возвращением в муниципальную собственность стратегических объектов недвижимости, которые раньше сдавали в аренду физическим и юридическим лицам. Проиграв все суды, Ремезов решил устранить высокопоставленного чиновника.

Исполнителями стали его доверенные лица. А сам бизнесмен, известный в определенных кругах как “криминальный авторитет”, уехал из страны. Сделал он это ради обеспечения алиби на случай провала. По словам правоохранителей, поджоги были обычным методом борьбы Ремезова с конкурентами.