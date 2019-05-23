В Волгограде мать за истязание двухлетнего сына приговорили к колонии и забрали двоих дочерей





Волгоградку Елену Дмитриенко признали сегодня виновной в истязании своего двухлетнего сына, а также неисполнении родительских обязанностей. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Тракторозаводского районного суда, женщину приговорили к 3 годам и 1 месяцу колонии общего режима. Суд лишил ее родительских прав в отношении двух дочерей 9 лет и 1 года. Родительских прав в отношении сына она лишилась ранее. Также суд обязал женщину обратиться к психиатру - наблюдаться и лечиться у него она будет амбулаторно. Дмитриенко взяли под стражу в зале суда, ранее она была под подпиской о невыезде. Однако приговор в силу еще не вступил и может быть обжалован.

Ранее информагентство уже писало, что в 2016 году своего месячного сынишку мать отдала органам опеки. Дмитриенко сказала, что не может ухаживать и за ним и за старшей дочкой. Почти два года года малыш находился в областном доме ребенка. После этого Елена забрала его. К несчастью, возврат в семью обернулся для малыша страданиями. Как установил суд, женщина била его и ругала. Об этом свидетельствовали множество кровоподтеков и ссадин на теле малыша. Поводом для истязаний мог стать громкий плач или то, что мальчик неаккуратно ел. Битьем Дмитриенко пыталась приучить ребенка к горшку. Когда следы такого “воспитания” увидели сотрудники органов опеки, то они немедленно отправили ребенка в больницу. Там он провел около двух недель. Свою вину женщина признала. Правда журналистам она заявила, что сына не била. Общаться с представителями СМИ дальше женщина не стала.



