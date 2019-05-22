«Ростелеком» выплатит акционерам еще около 7 млрд рублей





ПАО «Ростелеком», российская национальная телекоммуникационная компания, сообщает о том, что совет директоров утвердил повестку годового общего собрания акционеров (ГОСА), дал рекомендации по дивидендам по итогам 2018 года, а также утвердил список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию.

Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, совет директоров рекомендовал ГОСА направить на выплату дивидендов по результатам 2018 года на обыкновенные и привилегированные акции в общей сумме 6 961 млн рублей.

Дивиденды предлагается выплатить в денежной форме следующим образом:

• по привилегированным акциям типа А Общества в размере 2,5 рубля на одну акцию;

• по обыкновенным акциям Общества в размере 2,5 рубля на одну акцию.

Совет директоров также определил 4 июля 2019 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2018 года.

Таким образом, с учетом выплат промежуточных дивидендов по результатам 9 месяцев 2018 года, общий объем средств, направленных на дивиденды за весь 2018 год, составит 13,9 млрд рублей (93% от чистой прибыли компании по МСФО) или 5 рублей на одну обыкновенную и 5 рублей на одну привилегированную акцию.

ГОСА состоится 14 июня 2019 года в Конгресс-центре Центра международной торговли по адресу: Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд №4, 2 этаж, начало в 11 часов.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, будут определены по состоянию на 20 мая 2019 года.