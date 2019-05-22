Два человека пострадали при пожаре в Волжском





На пожаре, вспыхнувшем минувшей ночью в Волжском, пострадали два человека. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о возгорании в десятиэтажном доме на Бульваре Профсоюзов поступило за минуту до полуночи. В однокомнатной квартире загорелись вещи. На место прибыли расчеты пожарно-спасательной части №32. Они потушили пламя сегодня в 0:14. Сейчас специалисты выясняют, что же стало причиной пожара.

По сведениям информагентства, полученным от источников в экстренных службах региона, от огня пострадали 44-летний мужчина и 36-летняя женщина.

Напомним, что накануне в пожаре в Новом Рогачике погибли два человека.

Сотрудники МЧС напоминают о необходимости соблюдать все меры пожарной безопасности.



