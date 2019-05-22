В Волгограде райбольницу заставят заплатить за некачественное лечение младенца от последствий прививки
Общество 15.05.2019 18:02
1702 1
15.05.2019 18:02
Заплатить штраф за некачественное лечение и компенсировать моральный ущерб придется Урюпинской ЦРБ. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, в 2017 году в больницу обратилась мама 9-месячной девочки. Она рассказала, что ее ребенку сделали плановую прививку АКДС, после чего у малышки начались осложнения. Сначала ее лечили амбулаторно в больнице, но безрезультатно. Через три месяца женщина была вынуждена обратиться в “Клиническую больницу скорой медицинской помощи №7”. Там у девочки обнаружили абсцесс и в тот же день прооперировали.
В судебном заседании представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований, пояснив, что причинно-следственная связь между действиями сотрудников медицинского учреждения и наступившими последствиями не усматривается.
Суд оштрафовал медучреждение на 75 тысяч рублей. А также взыскал компенсацию морального вреда в размере в 200 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.
Реклама
Популярное по теме
24.04.2019 15:25
25143 15
25.04.2019 18:06
13539 3
В исправительной колонии в Волгограде восстановят бомбоубежище21.05.2019 19:45
В больницах Волгограда остаются 11 пострадавших в ДТП с маршруткой21.05.2019 17:18
В Волгограде прокуратура вернула рабочее место беременной сотруднице “РЖД”21.05.2019 16:48
В Волгограде в ЦПКиО высадят 4-метровые сакуры21.05.2019 15:58
Лже-сотрудники МЧС пугают волгоградских бизнесменов сгоревшим автосалоном в Кемерово21.05.2019 14:07
В Волгограде жильцы аварийного общежития "выбили" компенсацию за потерянное жилье21.05.2019 13:16
В Волгограде труд дорожников уходит в пустоту21.05.2019 12:33
В судах Волгоградской области - новые назначения21.05.2019 09:48
В Волгограде оценят степень разрушения ЦУМа21.05.2019 09:07
Суд обязал обезопасить девять улиц в Средней Ахтубе Волгоградской области20.05.2019 16:14
В городе Волгоградской области разобьют суперпарк за 75 миллионов рублей20.05.2019 15:44
Из-под ног Родины-матери в Волгограде "уходят" плиты20.05.2019 14:29
Храм в Садах Придонья стал совершенно новым20.05.2019 12:59
В Волжском следователи ищут потерявшую память пенсионерку20.05.2019 12:18
На рынке в Волгограде торговали 15 мигрантов-нарушителей (ВИДЕО)20.05.2019 11:34
Реклама