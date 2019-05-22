



Заплатить штраф за некачественное лечение и компенсировать моральный ущерб придется Урюпинской ЦРБ. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, в 2017 году в больницу обратилась мама 9-месячной девочки. Она рассказала, что ее ребенку сделали плановую прививку АКДС, после чего у малышки начались осложнения. Сначала ее лечили амбулаторно в больнице, но безрезультатно. Через три месяца женщина была вынуждена обратиться в “Клиническую больницу скорой медицинской помощи №7”. Там у девочки обнаружили абсцесс и в тот же день прооперировали.

В судебном заседании представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований, пояснив, что причинно-следственная связь между действиями сотрудников медицинского учреждения и наступившими последствиями не усматривается.

Суд оштрафовал медучреждение на 75 тысяч рублей. А также взыскал компенсацию морального вреда в размере в 200 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.