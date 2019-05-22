В Волгоградской области детские лагеря проверяют на огнестойкость





Безопасность мест летнего отдыха детей в регионе проверяют специалисты. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, все мероприятия проходят в рамках операции “Отдых”. Особое внимание специалисты уделяют уровню противопожарной защиты зданий, работоспособности систем водоснабжения и автоматической защиты от огня. Проверяют и системы беспроводной сигнализации, сообщающей о ЧП в пожарную охрану. Контролируют сотрудники МЧС наличие и состояние первичных средств. Смотрят огнеборцы и на то, как очищены территории учреждений и их окрестности от мусора и сухой растительности, есть ли там минерализованные полосы и опашки.

Проводят пожарные инструктажи для сотрудников и руководителей детских оздоровительных учреждений и на практике отрабатывают эвакуацию из зданий в случае пожара.