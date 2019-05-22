Виновник смертельного ДТП на Аллее Героев в Волгограде передумал судиться за водительские права

Общество 14.05.2019 13:53
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14.05.2019 13:53
Виновник смертельной аварии на Аллее Героев Роман Яковлев отозвал из суда заявление об отмене дополнительного наказания - лишения водительских прав. Об этом сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Ворошиловского районного суда.
Напомним, осенью 2015 года он насмерть сбил 21-летнего Владислава Иванова, который катался на роликах на набережной. Трагедия произошла, когда роллер переезжал пешеходный переход на Аллее Героев. “Toyota Land Cruiser Prado 150”, под управлением Яковлева, неслась на скорости почти 100 км/ч. На переход он выехал на красный свет. После ДТП водитель скрылся с места происшествия и сдался властям только через несколько часов. Общественный резонанс вызвало и то обстоятельство, что отец Романа Яковлева на тот момент был заместителем генерального директора ООО "Газпром трансгаз Волгоград".
За гибель молодого человека Яковлева приговорили к 2 годам 5 месяцам колонии, дополнительным наказанием стало лишение его водительских прав сроком на 3 года. Отбывая наказание, Яковлев всячески пытался добиться смягчения приговора, но безуспешно. Прошлой весной он вышел на свободу. Недавно он обратился в суд, чтобы ему вернули водительские права досрочно. По приговору, садиться за руль он не может еще почти 2 года.
Первое судебное заседание состоялось в середине апреля. Но рассмотрение дела отложили, так как понадобились дополнительные сведения. Так, в ГИБДД был направлен запрос о нескольких штрафах за 2018 год, которые числятся за машиной Романа Яковлева. По его словам, в это время на ней ездил другой человек. Неясна и "судьба" старых водительских прав Яковлева - не известно, когда они были изъяты и изымали ли их вообще. На запросе дополнительной информации настоял представитель прокуратуры.
“Мне кажется, Яковлев просто испугался того, что если продолжится суд, то о нем всплывет информация, которую он хочет скрыть. Уж очень много вопросов вызывает это дело”, - поделилась с информагентством Ольга Иванова, мама погибшего Владислава.
Официально об отзыве заявления будет заявлено на ближайшем судебном заседании.
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