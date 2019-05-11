



Сегодня в Советском районе Волгограда едва не рухнул балкон четырехэтажного дома №40 по улице Чебышева. Как сообщает ИА «Высота 102», трое мужчин, которые вышли на перекур, в последний момент успели забежать в квартиру. Бетонная плита накренилась и в любой момент могла упасть со второго этажа. Перепуганные жильцы вызвали муниципальную службу спасения. Как пояснили информагентству в пресс-службе мэрии, специалисты быстро прибыли на место происшествия и демонтировали балкон, который представлял угрозу для жителей. Пострадавших нет.

Известно, что кирпичный дом № 40 по улице Чебышева построен в 1964 году.



