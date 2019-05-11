Телеком

«Ростелеком» пригласил СМИ юга России к диалогу

Телеком 11.05.2019 13:09
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11.05.2019 13:09


Состоялось первое заседание Южного Медиаклуба «Ростелкома», основная задача которого — объединение журналистов изданий различного направления, пишущих на темы цифровизации. Как сообщает ИА «Высота 102», на мероприятие приехало около 30 представителей СМИ с ЮФО и СКФО.
Ведущие эксперты «Ростелкома» рассказали о возможностях компании в создании и применении цифровых технологий сегодняшнего и завтрашнего дня.
2018 год: лидерство сохранили
Перед участниками форума выступил вице-президент–директор макрорегионального филиала «Юг» Денис Лысов:«Ростелеком» сохраняет лидерство на ключевых рынках Юга Росси. Основой нашего технологического преимущества была и есть уникальная сетевая инфраструктура. 2018 год показал прирост выручки на 4,9%, капиталовложений на 63%».

Лидерство компании закрепляется за счет предоставления услуг с высоким потенциалом роста. Новым и перспективным направлением работы компании в 2018г. стало предоставление своих услуг операторам связи, к примеру, строительство и обслуживание сетей.
Киберугрозы «под колпаком» «Ростелекома»
Живой интерес на форуме вызвала злободневная тема киберугроз. Аналитик центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком-Solar»1 Алексей Павлов рассказал об основных трендах киберугроз. 

Так с конца 2018 года наблюдается активизация и изменение характера атак, которое выражается в стремлении вредоносных ПО незаметно закрепиться в инфраструктуре, чтобы получить больший доступ к информационным и технологическим системам.
В 2018 году произошел резкий рост не только количества DDoS-атак (почти в два раза), но и их мощности. Аналитик полагает, что во многом это связано с их дешевизной и эффективностью. 
«Всего за 2018 год специалисты Solar JSOC зафиксировали на 89% больше компьютерных атак, чем годом ранее. Доля критичных инцидентов выросла до 19%. Это самое высокое значение с 2015 года. Тенденция говорит о том, что инструментарий злоумышленников продолжает совершенствоваться. Мы видим, что атаки становятся более сложные, и для выявления уязвимостей требуется анализ все большего объема информации», — отметил Алексей Павлов.
Биометрическое будущее
Тема внедрения биометрической идентификации не нова. С платформой «Ключ Ростелеком» работают всё больше банков. И мы, как клиенты, уже понимаем, что биометрическая идентификация — это и безопасность наших данных, наших финансов, и возможность получить услуги банка дистанционно, совершенно доверяя сервису. 

«Биометрическая идентификация актуальна в основном в дистанционном банковском обслуживании. Хотя уже сегодня, к примеру, в аэропортах ведется видеонаблюдение с распознаванием лиц, некоторые банкоматы обслуживаются по биометрическим данным.  В будущем с увеличением цифровых услуг для юридических и физических лиц расширится и зона применения биометрии», — констатировал директор проектного офиса «Единая биометрическая система» Олег Ковпак. 
«Умный» город — не фантастика
«Умные» розетка и лампочка, всевозможные датчики, видеонаблюдение — термины так называемого «Интернета вещей». Руководитель проектов Павел Лысенко, подробно рассказал, как создается «Умный город», какие эффекты,в том числе реальную экономию, дает его внедрение.

«Умный город» — это инновационный город. В нем реализуется комплекс мер для наиболее качественного управления услугами, которые создают комфортные условия проживания», —  пояснил Павел Лысенко.
«Ростелеком» имеет опыт в создании системы «Умный город». К примеру, Димитровград Ульяновской области, где на комплексное внедрение понадобилось 3 года. В городе всеобщая система видеонаблюдения, единая информационная система энергетики и ЖКХ, единая транспортная система, система обеспечения безопасности. Информация стекается в один операционный центр. И мэр видит все подробности жизни города, вплоть до того, как работают дворники, вовремя ли вывозится мусор, насколько экономно используется электроэнергия.

Подробно с компанией «Ростелеком», признанным лидером в применении инновационных решений для цифровой экономики, можно познакомиться на сайте.  

1 Компания «Ростелеком-Solar» — ведущая национальная компания, сконцентрировала в себе лучшие практики обеспечения информационной безопасности.

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