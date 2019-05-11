«Ростелеком» пригласил СМИ юга России к диалогу





Состоялось первое заседание Южного Медиаклуба «Ростелкома», основная задача которого — объединение журналистов изданий различного направления, пишущих на темы цифровизации. Как сообщает ИА «Высота 102», на мероприятие приехало около 30 представителей СМИ с ЮФО и СКФО.

Ведущие эксперты «Ростелкома» рассказали о возможностях компании в создании и применении цифровых технологий сегодняшнего и завтрашнего дня.

2018 год: лидерство сохранили

Перед участниками форума выступил вице-президент–директор макрорегионального филиала «Юг» Денис Лысов:«Ростелеком» сохраняет лидерство на ключевых рынках Юга Росси. Основой нашего технологического преимущества была и есть уникальная сетевая инфраструктура. 2018 год показал прирост выручки на 4,9%, капиталовложений на 63%».





Лидерство компании закрепляется за счет предоставления услуг с высоким потенциалом роста. Новым и перспективным направлением работы компании в 2018г. стало предоставление своих услуг операторам связи, к примеру, строительство и обслуживание сетей.

Киберугрозы «под колпаком» «Ростелекома»

Живой интерес на форуме вызвала злободневная тема киберугроз. Аналитик центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком-Solar»1 Алексей Павлов рассказал об основных трендах киберугроз.





Так с конца 2018 года наблюдается активизация и изменение характера атак, которое выражается в стремлении вредоносных ПО незаметно закрепиться в инфраструктуре, чтобы получить больший доступ к информационным и технологическим системам.

В 2018 году произошел резкий рост не только количества DDoS-атак (почти в два раза), но и их мощности. Аналитик полагает, что во многом это связано с их дешевизной и эффективностью.

«Всего за 2018 год специалисты Solar JSOC зафиксировали на 89% больше компьютерных атак, чем годом ранее. Доля критичных инцидентов выросла до 19%. Это самое высокое значение с 2015 года. Тенденция говорит о том, что инструментарий злоумышленников продолжает совершенствоваться. Мы видим, что атаки становятся более сложные, и для выявления уязвимостей требуется анализ все большего объема информации», — отметил Алексей Павлов.

Биометрическое будущее

Тема внедрения биометрической идентификации не нова. С платформой «Ключ Ростелеком» работают всё больше банков. И мы, как клиенты, уже понимаем, что биометрическая идентификация — это и безопасность наших данных, наших финансов, и возможность получить услуги банка дистанционно, совершенно доверяя сервису.





«Биометрическая идентификация актуальна в основном в дистанционном банковском обслуживании. Хотя уже сегодня, к примеру, в аэропортах ведется видеонаблюдение с распознаванием лиц, некоторые банкоматы обслуживаются по биометрическим данным. В будущем с увеличением цифровых услуг для юридических и физических лиц расширится и зона применения биометрии», — констатировал директор проектного офиса «Единая биометрическая система» Олег Ковпак.

«Умный» город — не фантастика

«Умные» розетка и лампочка, всевозможные датчики, видеонаблюдение — термины так называемого «Интернета вещей». Руководитель проектов Павел Лысенко, подробно рассказал, как создается «Умный город», какие эффекты,в том числе реальную экономию, дает его внедрение.





«Умный город» — это инновационный город. В нем реализуется комплекс мер для наиболее качественного управления услугами, которые создают комфортные условия проживания», — пояснил Павел Лысенко.

«Ростелеком» имеет опыт в создании системы «Умный город». К примеру, Димитровград Ульяновской области, где на комплексное внедрение понадобилось 3 года. В городе всеобщая система видеонаблюдения, единая информационная система энергетики и ЖКХ, единая транспортная система, система обеспечения безопасности. Информация стекается в один операционный центр. И мэр видит все подробности жизни города, вплоть до того, как работают дворники, вовремя ли вывозится мусор, насколько экономно используется электроэнергия.





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1 Компания «Ростелеком-Solar» — ведущая национальная компания, сконцентрировала в себе лучшие практики обеспечения информационной безопасности.



