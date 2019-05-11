«Ростелеком» пригласил СМИ юга России к диалогу

Телеком 11.05.2019 13:09
746 0
11.05.2019 13:09
Состоялось первое заседание Южного Медиаклуба «Ростелкома», основная задача которого — объединение журналистов изданий различного направления, пишущих на темы цифровизации. Как сообщает ИА «Высота 102», на мероприятие приехало около 30 представителей СМИ с ЮФО и СКФО.
Ведущие эксперты «Ростелкома» рассказали о возможностях компании в создании и применении цифровых технологий сегодняшнего и завтрашнего дня.
2018 год: лидерство сохранили
Перед участниками форума выступил вице-президент–директор макрорегионального филиала «Юг» Денис Лысов:«Ростелеком» сохраняет лидерство на ключевых рынках Юга Росси. Основой нашего технологического преимущества была и есть уникальная сетевая инфраструктура. 2018 год показал прирост выручки на 4,9%, капиталовложений на 63%».
Лидерство компании закрепляется за счет предоставления услуг с высоким потенциалом роста. Новым и перспективным направлением работы компании в 2018г. стало предоставление своих услуг операторам связи, к примеру, строительство и обслуживание сетей.
Киберугрозы «под колпаком» «Ростелекома»
Живой интерес на форуме вызвала злободневная тема киберугроз. Аналитик центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком-Solar»1 Алексей Павлов рассказал об основных трендах киберугроз.
Так с конца 2018 года наблюдается активизация и изменение характера атак, которое выражается в стремлении вредоносных ПО незаметно закрепиться в инфраструктуре, чтобы получить больший доступ к информационным и технологическим системам.
В 2018 году произошел резкий рост не только количества DDoS-атак (почти в два раза), но и их мощности. Аналитик полагает, что во многом это связано с их дешевизной и эффективностью.
«Всего за 2018 год специалисты Solar JSOC зафиксировали на 89% больше компьютерных атак, чем годом ранее. Доля критичных инцидентов выросла до 19%. Это самое высокое значение с 2015 года. Тенденция говорит о том, что инструментарий злоумышленников продолжает совершенствоваться. Мы видим, что атаки становятся более сложные, и для выявления уязвимостей требуется анализ все большего объема информации», — отметил Алексей Павлов.
Биометрическое будущее
Тема внедрения биометрической идентификации не нова. С платформой «Ключ Ростелеком» работают всё больше банков. И мы, как клиенты, уже понимаем, что биометрическая идентификация — это и безопасность наших данных, наших финансов, и возможность получить услуги банка дистанционно, совершенно доверяя сервису.
«Биометрическая идентификация актуальна в основном в дистанционном банковском обслуживании. Хотя уже сегодня, к примеру, в аэропортах ведется видеонаблюдение с распознаванием лиц, некоторые банкоматы обслуживаются по биометрическим данным. В будущем с увеличением цифровых услуг для юридических и физических лиц расширится и зона применения биометрии», — констатировал директор проектного офиса «Единая биометрическая система» Олег Ковпак.
«Умный» город — не фантастика
«Умные» розетка и лампочка, всевозможные датчики, видеонаблюдение — термины так называемого «Интернета вещей». Руководитель проектов Павел Лысенко, подробно рассказал, как создается «Умный город», какие эффекты,в том числе реальную экономию, дает его внедрение.
«Умный город» — это инновационный город. В нем реализуется комплекс мер для наиболее качественного управления услугами, которые создают комфортные условия проживания», — пояснил Павел Лысенко.
«Ростелеком» имеет опыт в создании системы «Умный город». К примеру, Димитровград Ульяновской области, где на комплексное внедрение понадобилось 3 года. В городе всеобщая система видеонаблюдения, единая информационная система энергетики и ЖКХ, единая транспортная система, система обеспечения безопасности. Информация стекается в один операционный центр. И мэр видит все подробности жизни города, вплоть до того, как работают дворники, вовремя ли вывозится мусор, насколько экономно используется электроэнергия.
Подробно с компанией «Ростелеком», признанным лидером в применении инновационных решений для цифровой экономики, можно познакомиться на сайте.
1 Компания «Ростелеком-Solar» — ведущая национальная компания, сконцентрировала в себе лучшие практики обеспечения информационной безопасности.
Реклама
Популярное по теме
16.04.2019 10:05
5958 0
15.04.2019 12:57
2414 0
12.04.2019 11:12
3917 0
В честь Дня Победы звонки и телеграммы однополчанам — бесплатно29.04.2019 11:10
МегаФон – лидер по числу базовых станций в России24.04.2019 14:58
«Спасибо интернету – 2019»: Ростелеком приглашает пенсионеров показать свое умение19.04.2019 14:48
«Ростелеком» в Волгограде научил кванторианцев распознавать угрозы в Сети16.04.2019 10:05
Первые 100 000 камер: домашнее облачное видеонаблюдение «Ростелекома» набирает обороты15.04.2019 12:57
«Ростелеком» обеспечил бесперебойную работу системы видеонаблюдения на досрочном ЕГЭ-201912.04.2019 11:12
Виртуальная АТС привлекла клиентов «Ростелекома» и обеспечила его лидерство11.04.2019 13:14
Технологии «МегаФона» помогут российским хирургам спасать жизни10.04.2019 16:22
Первым телеканал «ПОБЕДА» включил в свою ТВ–сеть «Ростелеком»10.04.2019 12:47
«Ростелеком» будет развивать системы хранения данных в партнерстве08.04.2019 12:58
Рунет 2018: показатели растут, но дефицит кадров остается06.04.2019 11:09
«МегаФон» стал лучшей телекоммуникационной компанией для старта карьеры05.04.2019 14:27
«Ростелеком» начал трансляцию уникального телеканала04.04.2019 15:44
«Ростелеком» готов помочь волгоградской промышленности внедрить цифровые технологии02.04.2019 14:23
«ЭР-Телеком» подвел итоги 2018 года28.03.2019 15:30
Реклама