Журналист волгоградского ИА «Высота 102» - один из победителей конкурса ОНФ «Правда и справедливость»
Общество 13.05.2019 18:08
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13.05.2019 18:08
Наталья Денисова, выпускающий редактор ИА «Высота 102», стала одним из лауреатов конкурса журналистских работ «Правда и справедливость», который проводил ОНФ в 2019 году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Общероссийского народного фронта, среди победителей – еще три волгоградских журналиста. Это – Лариса Шеремет, отмеченная за публикации в газете «Аргументы и факты-Нижнее Поволжье», Евгения Петрухина («Вести-Волгоград») и Роман Мерзляков («Российская газета»). К слову, Наталья Денисова уже становилась лауреатом самого первого конкурса журналистских работ «Правда и справедливость», который проходил пять лет назад. Также в разные годы победителями конкурса были журналисты ИА "Высота 102" - Марина Клинкова, Анна Пархоменко, Елена Третьякова и Татьяна Стародымова.
На этот раз по итогам заявочной кампании более 2,5 тысячи журналистов представили порядка 6 тыс. конкурсных работ, тематики которых соответствуют 12 направлениям «майского указа» президента России, лидера ОНФ Владимира Путина. Эти темы затрагивают наиболее чувствительные и волнующие граждан вопросы — демографии, дорог, здравоохранения, образования, городской среды, культуры, экологии и другие не менее важные темы.
В этом году Фонд ОНФ «Правда и справедливость» параллельно провел и второй профессиональный конкурс «Аэропортам – имена великих соотечественников» в поддержку всероссийской акции «Великие имена России. Время признаний!». Победителями стали 30 авторов.
Все лауреаты получат персональные премии. Сегодня волгоградские журналисты-победители отправились на медиафорума ОНФ, который начнется завтра в Сочи, где состоится торжественная церемония награждения.
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