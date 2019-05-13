Общество

Журналист волгоградского ИА «Высота 102» - один из победителей конкурса ОНФ «Правда и справедливость»

Общество 13.05.2019 18:08
3934 8
13.05.2019 18:08


Наталья Денисова, выпускающий редактор ИА «Высота 102», стала одним из лауреатов конкурса журналистских работ «Правда и справедливость», который проводил ОНФ в 2019 году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Общероссийского народного фронта, среди победителей – еще три волгоградских журналиста. Это – Лариса Шеремет, отмеченная за публикации в газете «Аргументы и факты-Нижнее Поволжье», Евгения Петрухина («Вести-Волгоград») и Роман Мерзляков («Российская газета»). К слову, Наталья Денисова уже становилась лауреатом самого первого конкурса журналистских работ «Правда и справедливость», который проходил пять лет назад. Также в разные годы победителями конкурса были журналисты ИА "Высота 102" - Марина Клинкова, Анна Пархоменко, Елена Третьякова и Татьяна Стародымова. 
На этот раз по итогам заявочной кампании более 2,5 тысячи журналистов представили порядка 6 тыс. конкурсных работ, тематики которых соответствуют 12 направлениям «майского указа» президента России, лидера ОНФ Владимира Путина. Эти темы затрагивают наиболее чувствительные и волнующие граждан вопросы — демографии, дорог, здравоохранения, образования, городской среды, культуры, экологии и другие не менее важные темы.
В этом году Фонд ОНФ «Правда и справедливость» параллельно провел и второй профессиональный конкурс «Аэропортам – имена великих соотечественников» в поддержку всероссийской акции «Великие имена России. Время признаний!». Победителями стали 30 авторов.
Все лауреаты получат персональные премии. Сегодня волгоградские журналисты-победители отправились на  медиафорума ОНФ, который начнется завтра в Сочи, где состоится торжественная церемония награждения.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Купи сегодня, плати потом!!! Кредит. Рассрочка. 8-8442-95-50-05

"Магазин медтехника" 8-800-5-503-503 Необходима консультация.
Популярное по теме
Среди пострадавших в сгоревшем самолете «Москва-Мурманск» нашелся еще один уроженец Волгоградской области
11.05.2019 08:27
20265 0
Виновник гибели роллера в центре Волгограда требует вернуть ему права досрочно
15.04.2019 14:32
18010 15
"Так рано не умирают": в Волгограде ушел из жизни олимпийский чемпион
24.04.2019 15:25
23337 15
Общество
13.05.2019 14:46
Общество 13.05.2019 14:46
5293 8 Обсудить

0
Далее
Общество
13.05.2019 13:45
Общество 13.05.2019 13:45
4818 12 Обсудить

0
Далее
Общество
13.05.2019 12:55
Общество 13.05.2019 12:55
10852 7 Обсудить

0
Далее
Общество
13.05.2019 12:43
Общество 13.05.2019 12:43
673 9 Обсудить

0
Далее
Общество
13.05.2019 12:33
Общество 13.05.2019 12:33
2826 9 Обсудить

0
Далее
Общество
13.05.2019 10:46
Общество 13.05.2019 10:46
2026 5 Обсудить

0
Далее
Общество
13.05.2019 09:05
Общество 13.05.2019 09:05
2046 14 Обсудить

0
Далее
Общество
11.05.2019 17:12
Общество 11.05.2019 17:12
4889 3 Обсудить

0
Далее
Общество
11.05.2019 15:28
Общество 11.05.2019 15:28
8461 6 Обсудить

0
Далее
Общество
11.05.2019 08:27
Общество 11.05.2019 08:27
20265 0 Обсудить

0
Далее
Общество
10.05.2019 21:17
Общество 10.05.2019 21:17
19924 0 Обсудить

0
Далее
Общество
10.05.2019 16:23
Общество 10.05.2019 16:23
11874 0 Обсудить

0
Далее
Общество
10.05.2019 14:01
Общество 10.05.2019 14:01
7914 0 Обсудить

0
Далее
Общество
10.05.2019 11:08
Общество 10.05.2019 11:08
6127 0 Обсудить

0
Далее
Общество
10.05.2019 11:03
Общество 10.05.2019 11:03
829 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:23
На дебатах «ЕР» депутат от ЛДПР поблагодарил Бога за пенсионную реформуСмотреть фотографии
20:04
«Высота 102»ТВ: В Волгограде угрозы о взрывах передали роботы Смотреть фотографииCмотреть видео
18:08
Журналист волгоградского ИА «Высота 102» - один из победителей конкурса ОНФ «Правда и справедливость» Смотреть фотографии
17:12
Около университета в центре Волгограда нашли мину времен Великой Отечественной войныСмотреть фотографии
16:30
"Не дотянулись до полки": Росводресурсы оставили Волго-Ахтубинскую пойму без воды и рыбы Смотреть фотографии
16:16
Вокзалы, ТЦ и аэропорт: в Волгограде растет число эвакуированных объектовСмотреть фотографии
15:33
В Волгограде эвакуировали торговый центр, ЖД и автовокзалы Смотреть фотографии
14:46
Душа возраста не имеет: в Волгограде прощаются с русским писателем Евгением КулькинымСмотреть фотографии
14:36
Жительницу Волгоградской области осудят за «смертельный» укол соседкеСмотреть фотографии
14:10
В Волгограде лже-полицейские требовали взятку за прекращение уголовного делаСмотреть фотографии
13:45
На Волгоградскую область обрушатся грозы, град и сильный ливеньСмотреть фотографии
13:12
В Волгограде директор фирмы «зажал» зарплату своим подчиненнымСмотреть фотографии
13:06
Для вице-губернатора «забронировали» кресло в Волгоградской облдумеСмотреть фотографии
12:55
Крупный пожар на фирме по переработке пластика в Волгограде пощадил самурая (ФОТО)Смотреть фотографии
12:43
Современная авиация под Волгоградом продемонстрирует боевые возможностиСмотреть фотографии
12:33
В центре Волгограда поменяют движениеСмотреть фотографии
11:43
Суд в Волгограде оставил за решеткой подозреваемого в педофилии маршрутчикаСмотреть фотографии
11:05
«НИКОХИМ» представил свою продукцию на российских и международных выставкахСмотреть фотографии
10:46
Агрофирму из Волгоградской области оштрафовали за 300 тонн нелегального корма для животныхСмотреть фотографии
10:01
В Волгограде таксист обокрал уснувшую пассажиркуСмотреть фотографии
09:05
В Волгограде назвали причину крупного пожара в компании по переработке пластикаСмотреть фотографии
09:03
В Волгоградской области вахтовика судят за убийство напарникаСмотреть фотографии
00:01
В Волгограде потушили пожар на предприятии по переработке пластикаСмотреть фотографии
22:20
"Построим заново": в Волгограде тушат цех молодого миллионера (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
20:45
В Волгограде дым от горящей хозпостройки поднялся на высоту Мамаева курганаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:18
Три человека пострадали при столкновении маршруток в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:08
В Волгограде экзаменатор по русскому языку осужден за «легализацию» иностранцев в РФСмотреть фотографии
13:58
Вопрос покупки экзоскелетов для клиник Волгограда решится по итогам апробацииСмотреть фотографии
11:01
Появилось видео с места разрушения аварийного балкона в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:42
В Волгограде потушили пожар в любимом месте тусовки неформалов - “морятнике”Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 