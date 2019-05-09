Общество

Обновленная набережная Волгограда проходит испытание народными гуляниями

Общество 09.05.2019 14:39
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09.05.2019 14:39


Необычайно многолюдно в эти часы в центре Волгограда - на Аллее Героев и верхней террасе Набережной им. 62-й Армии. Как сообщает ИА «Высота 102», горожане и гости города с удовольствием окунулись в праздничную атмосферу.

Настроение создают творческие коллективы. У фонтана «Искусство» смонтирована сцена, на которой один за другим демонстрируются концертные номера. В этом году организаторы празднований Дня Победы разнообразили программу ожившими скульптурами мемориала «Героям Сталинградской битвы». Люди стоят в очередь, чтобы сфотографироваться с живыми «статуями». 

Волгоградцы по достоинству оценили преобразования на верхней террасе набережной – заняты все новые скамейки и качели, многолюдно у сухого фонтана и декоративного пруда, а также на едва окрепших газонах.  

Впереди – вторая половина праздничного дня.
В 15.30 на верхней террасе начнется концертная программа «Искусство о Победе». Артисты Волгоградского молодежного театра представят гостям праздника отрывки из спектакля «У войны не женское лицо» и продекламируют стихи. Также в этой части праздника впервые пройдет акция «Синий платочек» - танцевальный флешмоб. Под звуки вальса волонтеры раздадут гостям праздника тысячу синих платочков.
В 17-00 начнется концертная программа «Виват, Волгоград!» с участием Волгоградского духового оркестра МУК «Волгоградконцерт» и солистов Даниила Зарипова, Александры Соловьевой, TALI. В этом концерте также примут участие солисты Волгоградского музыкального театра Виктория Миллер и Максим Сытин. У зрителей будет возможность танцевать под живое исполнение оркестра и подпевать артистам.
А в 19.00 на территории интерактивного музея «Россия –  моя история» начнется праздничный концерт – для волгоградцев споет народный артист РФ Александр Буйнов. Завершится вечер в 22. 00 праздничным фейерверком.

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