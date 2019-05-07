Общество 07.05.2019 12:06
8053 10
07.05.2019 12:06
Сегодня на площади Павших борцов в Волгограде военные провели генеральную репетицию парада в честь 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Центральные улицы города с раннего утра сковали пробки из-за перекрытых дорог, из горсада около 10 утра стали грохотать пушечные оружия, сообщает ИА «Высота 102».
Сначала промаршировали парадные расчеты волгоградского гарнизона, бойцы в форме Советской Армии - пехотинцы, танкисты и моряки-краснофлотцы. Далее проследовали офицеры в новейшей боевой экипировке, участие в параде приняли полицейские и курсанты Волгоградской академии МВД, бойцы Росгвардии и МЧС, сотрудники УФСИН, воспитанники ДОСААФ и Юнармии, казаки и кадеты, учащиеся волгоградского техникума водного транспорта.
Затем на площадь выехали танки, показались реактивные системы залпового огня, боевые машины пехоты, бронетранспортеры. Всего в параде задействовано более трех десятков различных машин.
Атмосфера последней репетиции парада перед 9 мая – в фоторепортаже ИА «Высота 102».
Реклама
Популярное по теме
07.04.2019 10:03
20806 27
15.04.2019 14:32
17572 15
24.04.2019 15:25
22298 15
Пробный салют на 9 мая в Волгограде сняли на видео07.05.2019 18:02
В Волгограде участников «Бессмертного полка» развезут спецрейсами07.05.2019 16:57
В Волгограде разбирают фонтан «Искусство»07.05.2019 16:51
Из центра Волгограда перед 9 мая вывезут припаркованные машины07.05.2019 11:49
Волгоградский губернатор пересел на корабль07.05.2019 09:18
Сбербанк поздравит волгоградцев с Днём Победы06.05.2019 17:43
В Волгоградской области Роспотребнадзор обвинили в замыливании фактов незаконного слива фекалий06.05.2019 13:55
Минфин РФ оштрафует Волгоградскую область из-за сельских чиновников06.05.2019 11:22
Губернатор Волгоградской области выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево06.05.2019 11:02
КС не указ: жителям Волжского не хотят прощать «долги» за двойные платежки по отоплению06.05.2019 08:46
Буйство желтого: цветущие одуванчики добавили красок Волгограду05.05.2019 16:52
В вечной луже в центре Волгограда "утонуло" такси (ВИДЕО)05.05.2019 16:28
Жители Волгограда неласково обходятся с желтыми велосипедами05.05.2019 16:03
Субботник обошел стороной многострадальный Комсомольский мост в Волгограде05.05.2019 15:22
На Центральной набережной Волгограда трансформируют автомобильную развязку05.05.2019 12:06
Реклама