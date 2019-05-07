Общество

Последняя репетиция парада «прогрохотала» в центре Волгограда (фоторепортаж)

Общество 07.05.2019 12:06
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07.05.2019 12:06



Сегодня на площади Павших борцов в Волгограде военные провели генеральную репетицию парада в честь 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Центральные улицы города с раннего утра сковали пробки из-за перекрытых дорог, из горсада около 10 утра стали грохотать пушечные оружия, сообщает ИА «Высота 102».



Сначала промаршировали парадные расчеты волгоградского гарнизона, бойцы  в форме Советской Армии - пехотинцы, танкисты и моряки-краснофлотцы. Далее проследовали офицеры в новейшей боевой экипировке, участие в параде приняли полицейские и курсанты Волгоградской академии МВД, бойцы Росгвардии и МЧС, сотрудники УФСИН, воспитанники ДОСААФ и Юнармии, казаки и кадеты, учащиеся волгоградского техникума водного транспорта.
Затем на  площадь выехали  танки, показались реактивные системы залпового огня, боевые машины пехоты, бронетранспортеры.  Всего в параде задействовано более трех десятков различных машин.
Атмосфера последней репетиции парада перед 9 мая – в фоторепортаже ИА «Высота 102».



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