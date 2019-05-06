Увеличилось количество пострадавших при столкновении автобуса и бензовоза в Волгограде





До пяти человек увеличилось число пострадавших в ДТП с участием рейсового автобуса и бензовоза. Сегодня об этом ИА “Высота 102” рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области. Напомним, накануне днем в Ворошиловском районе столкнулись автобус маршрута №88 и грузовик “DAF”. По предварительным данным, водитель 47-летний водитель бензовоза не выдержал безопасную дистанцию, в результате транспортное средство врезалось в общественный транспорт. По сведениям МВД, пострадали пассажиры автобуса: три женщины 80, 58 и 78 лет, 14-летняя девочка и 58-летний мужчина. Напомним, сначала сообщалось о трех, а затем о четырех пострадавших.