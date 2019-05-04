В Волгограде скончался водитель врезавшегося в маршрутку "Яндекс. Такси"





Мужчина, пострадавший накануне в ДТП в Дзержинском районе, скончался в больнице. Об этом ИА "Высота 102" рассказали сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области. Напомним, накануне информагентство сообщало о том, что на улице Землячки столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. В аварии пострадали 29- летний водитель и 38-летняя пассажирка легковушки. Их госпитализировали. Мужчина находился в тяжелом состоянии.

По предварительной информации МВД, 29-летний водитель “Datsun On-Do” выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус.

По словам очевидцев, "Datsun" относится к сервису "Яндекс. Такси".

Фото: Максим Кудряшов