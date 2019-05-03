Происшествия 03.05.2019 18:03
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03.05.2019 18:03
Два человека пострадали сегодня в ДТП, случившимся в Дзержинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, по предварительным данным, около пяти часов вечера на улице Землячки столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. В аварии получили травмы 29-летний мужчина и 58-летняя женщина - водитель и пассажирка легковушки. Пострадавшие госпитализированы. Мужчина находится в тяжелом состоянии.
По словам очевидцев, легковой автомобиль относится к сервису "Яндекс Такси". Обстоятельства ДТП уточняются.
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