«Уши мерзнут»: в Волжском на Первомай не вышли слоны из-за холода





Шествие цирковых слонов на праздновании Первомая в Волжском отменили из-за холодной погоды. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», двух слоних не вывели на площадь Ленина из-за низкой температуры. «У слонов самое слабое место – это уши, они мерзнут. Животных греют тепловыми пушками, холод они не переживут», - объяснили организаторы отмену необычного шествия.









Между тем, промозглая погода не помешала 28 тысячам волжан принять участие в первомайской демонстрации. Праздничную колонну возглавили руководители и сотрудники администрации Волжского, городской думы, замкнули ее коммунисты. Протяженность колонны составила около 3 километров.









Участники демонстрации представляли учебные заведения города, учреждения дополнительного образования, здравоохранения, спортивные федерации, муниципальные и промышленные предприятия, коммерческие и общественные организации, а также профсоюзные ячейки. Необычно выглядели спортсмены, которые пронесли в колонне байдарки и весла.









Члены кинологического клуба прошествовали по проспекту Ленина со своими четвероногими питомцами, а воспитанники одного из детских садов – со своими родителями. Группы трудящихся несложно было различить по символике организаций, которые они представляли. Волжане держали в руках разноцветные шарики, веточки сирени, тюльпаны. А вот плакатов в защиту трудового человека было крайне мало. Редкостью были лозунги против высоких тарифов на ЖКХ, с требованием работы и достойных пенсий.









После демонстрации многие жители города остались на площади Ленина, где начался концерт творческих коллективов. В качестве угощения для волжан на улице готовили шашлыки.



