



Более 70 тысяч человек, по прогнозу правоохранителей, примут участия в массовых мероприятиях в честь праздника Весны и Труда в регионе. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Всего запланированы 85 массовых мероприятий, в том числе первомайская демонстрация, 4 шествия и 11 митингов. Охранять покой жителей региона, решивших отметить Первомай сообща, будут более 2,5 тысячи полицейских. Им на помощь придут казаки и дружинники, сотрудники частных охранных предприятий, военнослужащие внутренних войск и бойцы Росгвардии. В местах, где будут проходить массовые мероприятия, установлены металлодетекторы, там же несут службу кинологи со служебными собаками.

Под особый контроль ГАИ возьмет дороги региона. Стражи порядка будут выявлять нарушителей правил дорожного движения. Самое пристальное внимание уделят любителям нетрезвой езды.