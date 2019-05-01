Общество 01.05.2019 10:27
407 0
01.05.2019 10:27
Более 70 тысяч человек, по прогнозу правоохранителей, примут участия в массовых мероприятиях в честь праздника Весны и Труда в регионе. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Всего запланированы 85 массовых мероприятий, в том числе первомайская демонстрация, 4 шествия и 11 митингов. Охранять покой жителей региона, решивших отметить Первомай сообща, будут более 2,5 тысячи полицейских. Им на помощь придут казаки и дружинники, сотрудники частных охранных предприятий, военнослужащие внутренних войск и бойцы Росгвардии. В местах, где будут проходить массовые мероприятия, установлены металлодетекторы, там же несут службу кинологи со служебными собаками.
Под особый контроль ГАИ возьмет дороги региона. Стражи порядка будут выявлять нарушителей правил дорожного движения. Самое пристальное внимание уделят любителям нетрезвой езды.
Реклама
Популярное по теме
06.04.2019 21:07
80782 0
06.04.2019 21:43
29595 0
07.04.2019 10:03
20640 27
«Уши мерзнут»: в Волжском на Первомай не вышли слоны из-за холода01.05.2019 12:38
В Волгограде в период активности клещей открылась «горячая линия»01.05.2019 10:09
В Волгограде дороги разметят по-новому01.05.2019 09:22
В Калаче-на-Дону Волгоградской области готовятся снести аварийные двухэтажки30.04.2019 17:04
Компания из Барнаула оставила парк Волжского без светодиодного экрана30.04.2019 16:43
В Волжском из-за высоких сбросов ГЭС приостанавливается паромное сообщение30.04.2019 11:39
В Волгограде Зайчики спасут во время паводка30.04.2019 11:25
Под дождем и с шариками: в Городище открыли движение по мосту через Мечетку30.04.2019 11:10
В Волгограде репетируют парад в честь 74-ой годовщины Дня Победы (ФОТО)30.04.2019 10:22
В Волгоградской области клещи покусали 99 человек30.04.2019 10:02
В Волгограде благоустройство подбирается к территории возле больницы № 730.04.2019 10:00
Генпрокуратуру просят проверить чиновников, допустивших оптимизацию сельской школы в Волгоградской области30.04.2019 08:56
В Волгограде от гаражей расчистят еще одну улицу30.04.2019 08:25
В Волгоградской области сельские депутаты самораспустились в знак протеста против оптимизации школы29.04.2019 18:48
«Карьерный вираж»: глава Росприроднадзора по Волгоградской области увольняется после начала служебной проверки29.04.2019 17:25
Реклама