Расследования 30.04.2019 13:11
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30.04.2019 13:11
Присяжные вынесли обвинительный вердикт без снисхождения по всем пунктам предъявленного обвинения троим волгоградцам. Как сегодня сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, они признаны виновными в жестоком убийстве, совершенном группой лиц.
По данным следствия, 15 апреля 2018 года обвиняемые в помещении офисного здания, расположенного в промышленной зоне Тракторозаводского района Волгограда, распивали спиртные напитки в компании своего 35-летнего знакомого. В какой-то момент нетрезвые товарищи предположили, что их приятель подсыпал в алкоголь и табачные изделия наркотические средства. На этой почве у них произошел конфликт. Злоумышленники решили жестоко отомстить собутыльнику. На протяжении нескольких часов они избивали потерпевшего, в том числе деревянным черенком, затем отвели его в помещение производственного цеха, где за связанные скотчем руки подвесили на металлический крюк. Спустя несколько часов пыток садисты зарезали жертву, а его тело с помощью электропилы расчленили. Фрагменты убитого впоследствии они выбросили в Городищенском районе Волгоградской области. Там же избавились и от орудия преступления.
На основании вердикта присяжных заседателей судом будет постановлен обвинительный приговор.
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