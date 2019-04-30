В Волгограде репетируют парад в честь 74-ой годовщины Дня Победы (ФОТО)

Общество 30.04.2019 10:22
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30.04.2019 10:22
Репетиция парада в честь Дня Победы проходит в эти минуты в Дзержинском районе Волгограда, сообщает ИА “Высота 102”. Сегодня свои действия отрабатывают те, кто в пешем строю пройдет по площади Павших борцов 9 мая. Сегодня на плацу бойцы, одетые как в историческую форму времён Великой Отечественной войны, так и в самую современную экипировку, отрабатывают каждый свой шаг. В праздничный день в одном строю торжественным маршем пройдут бойцы волгоградского гарнизона, сотрудники МВД и УФСИН, курсанты Волгоградской академии МВД, бойцы Росгвардии и МЧС, воспитанники ДОСААФ, казаки, воспитанники волгоградского техникума речного транспорта. Всего в сегодняшней репетиции участвуют более 1600 человек.
Следующие тренировки будут проходить уже на площади Павших борцов. Они намечены на 2 и 4 мая. В них, также, будет участвовать техника: танк Т-34, реактивные системы залпового огня “Торнадо-Г”, танки Т-90, боевая машина пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили “Тигр” и другие современные и исторические образцы.
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