В Волгограде попала в ДТП маршрутка-“нелегал”, пострадал человек

Происшествия 28.04.2019 17:33
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28.04.2019 17:33
По предварительным данным, один человек пострадал в ДТП сегодня днем в Кировском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” очевидцы, рядом с остановкой “Улица Лавровая” “ГАЗель” маршрутка №15С врезалась в немецкий пикап “Volkswagen Amarok”. По поступившим сведениям, пострадал мужчина -пассажир маршрутки. В экстренных службах региона информагентству уточнили, что 45-летний пострадавший был госпитализирован в БСМП №7 с сотрясением мозга. Отметим, что маршрут №15С отсутствует в списке официальных городских маршруток.
Фото: Алексей Бондаренко
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