Общество

Суд в Волгограде обязал «раскошелиться» кооператив беглого экс-депутата Госдумы

Общество 28.04.2019 08:15
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28.04.2019 08:15


Жители Волгограда выигрывают суды по искам к кредитному потребительскому кооперативу «Диамант», в котором введена процедура наблюдения, о взыскании денежных средств. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебные решения Центрального районного суда Волгограда, первые решения приняты в пользу пайщиков. Так, сумма выплат по двум искам составляет порядка 330 тысяч рублей. На суде пайщики пояснили, что вложили свои средства в кредитный потребительский кооператив под 12% годовых. Ранее сообщалось, что в районный суд подано 9 гражданских исков о взыскании с КПК «Диамант» денежных средств.
Напомним, в отношении КПК «Диамант» 12 апреля была введена процедура наблюдения. Согласно поданным в судебные и контрольные органы заявлениям в соответствии с реестром договоров по привлеченным КПК «Диамант» денежным средствам, составленным по состоянию на 17 декабря 2018 года, общая сумма задолженности финансовой организации составляет более 15, 8 миллиона рублей. Из представленного Банком России в материалы дела промежуточного акта проверки КПК «Диамант» от 14.11.2018 усматривается недостаточность имущества должника для исполнения денежных обязательств  перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей. В настоящее время арбитражный суд Волгоградской области не принимает заявления от кредиторов лопнувшего кредитно-потребительского кооператива «Диамант» о включении в реестр требований. Кредиторы могут принять участие в банкротстве КПК «Диамант», если направят заявления временному управляющему должника, которым является Николай Микушин. Адрес управляющего и инструкция, как правильно нужно действовать тем, у кого в кооперативе «сгорели» деньги, размещены на сайте арбитражного суда.
В отношении кредитного кооператива уже возбуждено уголовное дело по статье 172.2 УК РФ – организация деятельности по привлечению денежных средств или иного имущества. Одним из учредителей КПК «Диамант» является бывший депутат Госдумы от Волгоградской области Олег Михеев, который сейчас находится в розыске, скрываясь от суда. Примечательно, что недавно сыновья Олега Михеева - Алексей и Николай - через суд пытались взыскать денежные средства с КПК «Диамант». Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору Алексей и Николай подали в Центральный районный суд Волгограда. Однако заявления были возвращены братьям в связи с тем, что они не подсудны данному суду. 

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