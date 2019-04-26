Общество 26.04.2019 12:00
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26.04.2019 12:00
Губернатор Волгоградской области сегодня прибыл в Махачкалу. Как сообщает ИА «Высота 102», главу региона встретил начальник ГУ МВД по Волгоградской области генерал-лейтенант Александр Кравченко, приехавший в столицу Дагестана накануне. Андрей Бочаров вместе с руководителем областного главка полиции планируют посетить место дислокации сводного отряда волгоградских правоохранителей в республике – поздравить их с предстоящими праздниками, а также 100-летием полиции региона. В составе отряда - оперативники, кинологи, криминалисты и сотрудники других подразделений ГУ МВД.
Визит Андрея Бочарова совместно с главным полицейским Волгоградской области на Северный Кавказ в преддверии майских праздников стал традиционным. Впервые такую поездку губернатор совершил в 2014 году.
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