Под Волгоградом в поле нашли останки двух солдат





Останки двух солдат, погибших во время Сталинградской битвы, обнаружили поисковики в Городищенском районе. Как сегодня рассказал ИА “Высота 102” представитель Российского военно-исторического общества Сергей Мазанов, их обнаружили разведчики ежегодной межрегиональной поисковой экспедиции, которая официально откроется завтра, 25 апреля. Павших нашли в полях недалеко от поселка Кузьмичи - в местах, где вела тяжелые бои 41-ая гвардейская стрелковая дивизия. При погибших не было “солдатских медальонов”, однако можно предположить, что останки принадлежат советским воинам. Еще предстоит установить их личности. Но уже известно, что этих бойцов, как и остальных найденных поисковиками, захоронят в Россошках 23 августа - в годовщину самой страшной бомбардировки Сталинграда.

Отметим, что в этом году в поисках примут участие около 180 человек - участников отрядов из Волгоградской, Самарской, Саратовской, Оренбургской областей, Ямало-Ненецкого Автономного округа и республики Дагестан.















