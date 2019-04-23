"Угоняют, ломают и топят в Волге": в Волгограде вандалы отрываются на велосипедах

Общество 23.04.2019 10:29
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23.04.2019 10:29
Вандалы воруют, ломают и выкидывают велосипеды с уличных станций проката, открывшихся в областном центре 12 апреля в рамках транспортного проекта «Свободный велосипед Mobee». Как стало известно ИА «Высота 102», на прошлой неделе неизвестные вначале попытались снять блокировку на велосипеде, а затем просто сбросили его в Волгу близи сквера у парохода «Гаситель». Также был зафиксирован случай кражи велосипеда на ул. 7-ой Гвардейской в Центральном районе: мужчины на белой «Mitsubishi» погрузили двухколесное транспортное средство в багажник и скрылись. Кроме того, вандалы ломают на новых велосипедах катафоты, корзинки, педали, брызговики, седла, информационные табло, разбивают QR-коды, пытаются вскрывать встроенные в велосипеды антивандальные установки систем слежения GPS/ГЛОНАСС, чтобы не возвращать их на станцию.
Оперативно находить нарушителей позволяют системы видео - и фотофиксации, которые установлены на общественных пространствах и улицах города для обеспечения безопасности граждан и сохранения правопорядка. Так, накануне в Центральном районе полицейские задержали подозреваемого в повреждении малых архитектурных форм и деревьев в парке Победы напротив стадиона. В отношении волгоградца составлен административный материал по факту мелкого хулиганства. Сейчас он отбывает административный арест, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение имущества». Наказание также ожидает и тех людей, которые портят и воруют велосипеды, так как весь транспорт проекта «Свободный велосипед Mobee» оборудован современными средствами слежения, которые позволяют определить местоположение пользователей сервисом велопроката, а также предупреждать попытки краж велосипедов. Так, после фиксации факта хищения велосипеда в правоохранительные органы сотрудниками компании было подано заявление по ст. 158 УК РФ «Кража». Теперь поиском похитителя занимаются сотрудники силовых структур.
Напомним, что транспортный проект «Свободный велосипед Mobee» - это умный сервис по аренде велосипедов на основе мобильного приложения. Станции проката велосипедов оборудованы в парках города, возле учебных заведений, а также около остановочных пунктов вдоль оживленных магистралей, где проходит большое количество маршрутов общественного транспорта.
Между тем, добропорядочные волгоградцы также возмущены тем, как обходятся с велосипедами те, кто их берет на время. «Бросают где попало, ломают, разве так можно? Ведь придумали и реализовали замечательную идею, зачем так относиться к хорошему делу?», - недоумевают горожане. К слову, некоторые сравнивают работу сервиса велопроката в столице и делают выводы, что в Москве горожане относятся к этому гораздо ответственнее. Так, в столице велосипеды не бросают на дороге, а закрепляют к турникетам. Случаи вандализма в Москве также очень редки.
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