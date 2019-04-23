Жители Дзержинского района Волгограда знают секрет, как превратить убитый двор в сказку





Как на экскурсию ходят во двор домов №6,8,10 по улице Восточно-Казахстанской жители соседних многоэтажек. Игровая, спортивная площадки, лавочки, брусчатка, автоматический полив деревьев, видеонаблюдение – настоящий рай для обитателей спальных районов. А ведь еще несколько лет без слез взглянуть на этот двор было невозможно.

В унылом виде территория могла находиться и по сей день. Если бы группа хрупких, но упрямых женщин не взяла дело в свои руки. Сначала выиграли грант на благоустройство, достучались до «слуг народа», а затем и вовсе вошли в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды». Но и на этом не успокоились. Новый асфальт, освещение и детский городок – это здорово. Но зелени не хватало. Обратились в администрацию города и снова удача улыбнулась. Два десятка деревьев – сосен и катальп – по решению муниципалитета уже высадили в этом дворе.

«Инструкция» о том, как превратить унылый внутридворовой пейзаж в оазис – в видеосюжете ИА «Высота 102».













