Депутаты-единороссы подарили Волжскому «Мишкин лес»





В парке «Новый город» в Волжском в минувшую субботу появился «Мишкин лес» – участок парка, где активистами и сторонниками Волжского местного отделения партии «Единая Россия», депутатами фракций Волгоградской областной и Волжской городской дум, ребятами из «Молодой гвардии» было высажено более 50 саженцев-крупномеров, а также кустарники. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе гордумы, участие в субботнике приняло около ста человек.





Отметим, что саженцы закуплены на средства партийцев, а в скором времени здесь также появятся топиарные фигуры в виде медведей, что и дало название этому уголку парка. Чтобы деревья прижились и благополучно выросли в нашем жарком климате, уже ведется прокладка капельного поливочного водопровода.





Неделей раньше на соседнем участке будущей парковой зоны также было высажено 100 ясеней и лип, и в субботнике активное участие тоже приняли депутаты-единороссы Волжской городской думы и сторонники партии.



