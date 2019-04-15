В Волгограде демонтировали остановку после страшного ДТП с иномаркой и маршруткой





В Дзержинском районе Волгограда демонтирован павильон на остановке «Русь». Как сообщает ИА «Высота 102», здесь осталась только лавочка и информационный стенд. Напомним, 11 апреля здесь произошла страшная трагедия. Автомобиль «Хендэ Акцент» подрезал маршрутку №46с и столкнулся с ней. В результате 45-летний водитель микроавтобуса не справился с управлением, маршрутка сбила пешехода, стоявшего на тротуаре, а затем влетела в ограждение автобусной остановки. Пешеход погиб на месте. Двое пассажиров маршрутки обратились за медицинской помощью.

Водитель иномарки, 28-летний Алихан Халидов 12 апреля по решению Ворошиловского районного суда был арестован на 2 месяца.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье “Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека”. Как выяснилось, на машину было выписано 43 штрафа, в том числе за превышение скорости, за повторное превышение скоростного режима, за проезд на красный, за выезд на выделенную полосу. Кроме того, в 2015 году Алихана Халидова лишали водительских прав за выезд на встречку.



