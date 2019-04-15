В Волгоградской области пенсионер сгорел в постели





Следователи СУ СКР по Волгоградской области выясняют обстоятельства гибели этой ночью 67-летнего жителя хутора Киквидзе Новониколаевского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в следственном управлении, в ходе тушения пожара, вспыхнувшего в одном из частных домовладений хутора, и было обнаружено тело пенсионера. По данному факту организована доследственная проверка.

По предварительным данным, погибший проживал в доме один, при этом нередко злоупотреблял спиртным, а будучи в состоянии алкогольного опьянения засыпал с непотушенной сигаретой. Вероятнее всего, именно эта вредная привычка и погубила пенсионера - специалисты установили, что очаг возгорания находился в спальной комнате, там же, где и были обнаружены останки мужчины.



