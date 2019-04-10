Общество

В Волгограде после сбоя восстановили работу десятка электроподстанций

Общество 10.04.2019 18:49
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10.04.2019 18:49


Нормальная работа более  десятка электроподстанций в восстановлена. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в “Волгоградских межрайонных электрических сетях”. К 17:30 была налажена стабильная работа 13 подстанций, которые отвечают за снабжение примерно двух десятков улиц в Центральном и Дзержинском районах: Ткачева, Рокоссовского, Каспийской, Двинской, Дорожной, Черноморской, Севастопольской, Грузинской, Енотаевской и других.
Напомним, по предварительным данным, сегодня в 14:00 произошел технологический отказ на объектах работающих с напряжением  6 киловольт. Это привело к отключению света и воды в ряде домов . И если свет в некоторые дома вернулся достаточно быстро, то по словам волгоградцев, на восстановление водоснабжения иногда требовалось до нескольких часов. Сейчас специалисты выясняют причины ЧП. Уже известно, что в одной из подстанций на улице Ткачева произошло короткое замыкание. На место были вызваны пожарные, однако их помощь не потребовалась - возгорания не произошло. 

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