



Нормальная работа более десятка электроподстанций в восстановлена. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в “Волгоградских межрайонных электрических сетях”. К 17:30 была налажена стабильная работа 13 подстанций, которые отвечают за снабжение примерно двух десятков улиц в Центральном и Дзержинском районах: Ткачева, Рокоссовского, Каспийской, Двинской, Дорожной, Черноморской, Севастопольской, Грузинской, Енотаевской и других.

Напомним, по предварительным данным, сегодня в 14:00 произошел технологический отказ на объектах работающих с напряжением 6 киловольт. Это привело к отключению света и воды в ряде домов . И если свет в некоторые дома вернулся достаточно быстро, то по словам волгоградцев, на восстановление водоснабжения иногда требовалось до нескольких часов. Сейчас специалисты выясняют причины ЧП. Уже известно, что в одной из подстанций на улице Ткачева произошло короткое замыкание. На место были вызваны пожарные, однако их помощь не потребовалась - возгорания не произошло.