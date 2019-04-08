В Волжском за мошенничество будут судить главу турфирмы

Расследования 08.04.2019 17:24
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08.04.2019 17:24
Направлено в суд уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в особо крупном мошенничестве в сфере туристических услуг. Сегодня об этом ИА “Высота 102” рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
По данным следствия, 40-летняя жительница Волжского, являясь руководителем турфирмы, предлагала клиентам поездки по России. С января по август прошлого года она собрала с 39 человек почти 1,5 миллиона рублей. Но поездки организовать не смогла. Свою вину женщина полностью признала. Уголовное дело расследовали сотрудники СУ УМВД России по Волжскому.
По предварительным данным, полученным от компетентных источников, речь идет о владелице фирмы ООО “ТК РИО”. Полученные от клиентов деньги шли на другие нужды.
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