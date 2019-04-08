«Ростелеком» будет развивать системы хранения данных в партнерстве





Госкорпорация «Ростех», многопрофильная ИТ-структура «ИКС Холдинг» и ПАО «Ростелеком» достигли стратегического соглашения о партнерстве в области разработки, производства и внедрения систем хранения данных (СХД).

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора, новый альянс позволит существенно расширить возможности для создания и реализации отечественной ИТ-продукции гражданского назначения.

Реализация планов предусматривает вхождение «Ростелекома» наряду с «Ростехом» в капитал ООО «Национальные технологии». По условиям сделки «Ростеху» будет принадлежать 51% долей в уставном капитале, «Ростелеком» выкупает 49 % долей у структур «ИКС Холдинга» – холдинга «Цитадель» и «КНС Групп» (YADRO). В свою очередь, «ИКС Холдинг» становится ключевым технологическим партнером и участником альянса для реализации совместных интегрированных проектов.

Одной из основных задач совместного предприятия будет совершенствование оборудования для сбора информации и систем хранения данных для исполнения требований Федерального закона «О противодействии терроризму» ФЗ-374.

Уже сейчас отечественные разработки в области СХД не уступают по своим эксплуатационным и ценовым характеристикам продукции ведущих мировых производителей.

«Ключевой задачей совместного предприятия является создание надежной технологической платформы для российской телекоммуникационной инфраструктуры, — говорит первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко. — Разработки компании «Национальные технологии», на наш взгляд, являются одними из лучших на рынке. Системы СХД позволят повысить безопасность, устойчивость и независимость от внешних производителей соответствующих технических решений».

С момента создания «Национальных технологий» в 2017 году компания разработала несколько видов продукции, включая основной — программно-аппаратный комплекс СХД «Купол».



