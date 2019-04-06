Вкладчики КПК «Диамант» в Волгограде взыскивают свои деньги через суд

Общество 06.04.2019 16:59
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06.04.2019 16:59
Иск о взыскании с КПК «Диамант» 100 тысяч рублей подала в Ворошиловский районный суд Волгограда местная жительница. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебное решение, женщина требовала взыскания с кооператива задолженности по договору о передаче личных сбережений. Однако Ворошиловский районный суд не смог разрешить это дело, так как иск был подан не в тот суд. Как выяснилось, сведения о расположении в Ворошиловском районе Волгограда филиалов или представительств КПК «Диамант» в ЕГРЮЛ отсутствуют. В этой связи суд посчитал, что необходимо передать настоящее гражданское дело для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Волгограда – по подсудности.
Как ранее сообщало информагентство, проблемы у кооператива начались в середине января этого года, когда внезапно закрылись несколько офисов «Диаманта». В общественной организации «Кредитный правозащитник» заявили, что люди не могут не дозвониться ни по одному из номеров кооператива, ни тем более, снять свои деньги. Кооператив предлагал делать вклады под 16-18% годовых и волгоградцы, среди которых было немало пенсионеров, несли сюда деньги. По мнению экспертов общественной организации, объем средств, вложенных пайщиками в кооператив, может достигать 1 млрд рублей. Так ли это на самом деле, выяснят следователи – в отношении кредитного кооператива «Диамант» возбуждено уголовное дело по статье 172.2 УК РФ (Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества). Сообщалось, что в полицию уже поступило порядка 10 заявлений от вкладчиков этого КПК. В арбитражном суде Волгоградской области также рассматривается дело о признании кооператива банкротом.
Напомним, учредителями "Диаманта" являются 15 пайщиков, среди которых и беглый экс-депутат Госдумы Олег Михеев. Он находится в федеральном розыске с 2017 года.
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