



Заброшенное общежитие по ул. Жолудева, 14 горело ярким пламенем осенью прошлого года.





В 2019 году в Волгоградской области будут ликвидировано порядка трех тысяч аварийных метров жилья. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона, в первую очередь будут переселены жители Волгограда с улицы Марийская, 7, улицы Вучетича, 3 и 6, улицы Жолудева, 14 и 20, поселка Саши Чекалина, 8. Напомним, обитатели аварийных общежитий по ул. Жолудева, 14 и 20 в полной мере испытали на себе ужасы существования в опасных для проживания строениях. Сейчас бывшие жильцы ждут новых квартир в маневренном фонде. А вот в поселке Саши Чекалина едва ли не каждый дом можно записывать в аварийные: дома здесь даже одевают в железные "корсеты", чтобы они не развалились.

В регионе утверждена региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах, признанного таковым с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. Работа проводится в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», основные направления которого сформулированы «майским» указом Президента РФ 2018 года.

По информации облстроя, до 2024 года запланировано ликвидировать 176 тысяч «аварийных» квадратных метров, где проживают около 10 тысяч человек. В региональной программе отражен адресный перечень из 318 многоквартирных домов, которые признаны аварийными, подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом. В настоящее время регион формирует заявку на получение финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. В этом году, напомним, федеральный бюджет выделит Волгоградской области около 600 миллионов рублей на эти цели.



