В центре Волгограда неизвестный шутник «поджег» трамвай





Сегодня днем настоящий переполох в центре города вызвал анонимный звонок в оперативные службы о загоревшемся трамвае. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о ЧП на трамвайном кольце, расположенном на улице Краснознаменская, поступил на пульт дежурного в 13:06. Неизвестный сообщил о возгорании трамвайного вагона. На место оперативно прибыли расчеты пожарно-спасательной части №3, а также экипажи “скорой помощи”. Однако сообщение оказалось ложным. Сотрудники экстренных служб понапрасну потратили свое время.

Стоит отметить, что подобные “розыгрыши” чреваты серьезными последствиями: шутнику не только придется оплатить крупный штраф, но и компенсировать понесенные расходы.