Происшествия

В центре Волгограда неизвестный шутник «поджег» трамвай

Происшествия 04.04.2019 14:02
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04.04.2019 14:02


Сегодня днем настоящий переполох в центре города вызвал анонимный звонок в оперативные службы о загоревшемся трамвае. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о ЧП на трамвайном кольце, расположенном на улице Краснознаменская, поступил на пульт дежурного в 13:06. Неизвестный сообщил о возгорании трамвайного вагона. На место оперативно прибыли расчеты пожарно-спасательной части №3, а также экипажи “скорой помощи”. Однако сообщение оказалось ложным. Сотрудники экстренных служб понапрасну потратили свое время.  
Стоит отметить, что подобные “розыгрыши” чреваты серьезными последствиями: шутнику не только придется оплатить крупный штраф, но и компенсировать понесенные расходы. 

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