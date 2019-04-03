Общество

В Волгограде определили дни массовых субботников

Общество 03.04.2019 15:55
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03.04.2019 15:55


В Волгограде определили общегородские дни чистоты - массовые субботники, к которым могут присоединиться все желающие волгоградцы, пройдут 13 и 20 апреля, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии.
Работа по приведению в порядок после зимы в настоящее время ведется в каждом районе города: специалисты коммунальных служб занимаются сбором мусора и опавшей листвы на муниципальных территориях, санитарной обрезкой сухих ветвей, проводят ремонт и замену малых архитектурных форм - скамеек и урн. Так, новые лавочки уже появились на пешеходной зоне проспекта Ленина и Аллеи Героев. Активное участие в благоустройстве города после зимы также принимают коллективы промышленных предприятий, коммерческих организаций, учреждений, высших и средних учебных заведений, ТОСы и уличные комитеты, которые организовывают уборку на закрепленных территориях. 
В перечне территорий, где в ближайшие дни пройдет уборка, - Севастопольская набережная в Красноармейском районе, прилегающие  к консервному заводу и лицею №11 территории в Ворошиловском районе, парки «Семейный» и «Героев-летчиков», участок вдоль ул. им. П. Осипенко в Дзержинском районе, зеленая зона вдоль проспекта им. В. И. Ленина (от ост. «Хлебозавод» до трамвайного кольца), парк в поселке Нижнем Тракторозаводского района, а также площадка вдоль ул. им. Капитана Тряскина в Краснооктябрьском районе и другие. Всего до конца месяца планируется очистить свыше 40 тысяч квадратных метров городских территорий. Кроме того, очистка продолжается и на объектах улично-дорожной сети. На сегодняшний день бригады муниципальных дорожно-коммунальных предприятий завершили уборку главных магистралей и перешли к наведению порядка на второстепенных улицах и проездах районного значения. Ежедневно на очистку волгоградских дорог и пешеходных зон выходит несколько десятков единиц специализированной техники. 
Напомним, месячник по благоустройству был объявлен по давней традиции 1 апреля. 

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