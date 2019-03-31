В Волгограде эвакуировали посетителей и персонал в ТРК “Акварель”

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Происшествия 31.03.2019 14:56
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31.03.2019 14:56
Посетителей и персонал торгово-развлекательного комплекса "Акварель" эвакуировали сегодня днем в Советском районе Волгограда. Как стало известно ИА “Высота 102”, по предварительным данным, полученным от источников в экстренных службах региона, причиной эвакуации в ТРК “Акварель” стал обнаруженный подозрительный предмет. Как позднее уточнили в информагентстве, в гипермаркете "Леруа Мерлен" нашли бесхозный дипломат. Однако его содержимое не внушило опасений.
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