В Волжском предлагают купить бывшую детскую поликлинику





Комплекс зданий из бывшей детской поликлиники и амбулатории для взрослых, расположенный на ул. Цимлянской, 2 на острове Зеленый в Волжском, выставлен на торги администрацией Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации Волгоградской области, здания будут реализованы на аукционе с открытой формой подачи предложения. Начальная цена – около 4,5 миллиона рублей.

Детская поликлиника, а также детский сад были закрыты на острове Зеленый в 2016 году, когда городские власти закончили программу переселения граждан из аварийного жилья на острове, находящимся в зоне затопления. Из-за того, что часть жителей уехали в новые дома на материке, снизилось количество детей, которые посещали поликлинику и детский сад. Однако решение о закрытии детского сада и поликлиники тогда вызвало волну недовольства островитян.



